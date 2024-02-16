نخبة الطيارين يحلقون في سماء «الفاية»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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يحلق نخبة الطيارين في سماء جبل الفاية اليوم ضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

ويشارك أكثر من 40 طياراً من 25 جنسية مختلفة بنظام الفردي والفرقي في منافسات البطولة التي تستمر حتى بعد غد على قمة جبل الفاية.

وتأتي النسخة الخامسة في إطار التعاون المثمر بين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس الشارقة الرياضي واستمراراً للنجاحات السابقة التي حققتها البطولة في السنوات الأربع الماضية.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن فرق العمل أنهت كل تحضيراتها في وقت قياسي سعياً لتحقيق المزيد من المكاسب في هذه النسخة، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية عكفت خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة للائحة المنظمة للبطولة، وطريقة احتساب النتائج الإلكترونية حتى توفر لمحبي اللعبة الفرصة كاملة لمتابعة أحداث البطولة لحظة بلحظة.

من جانبه أشاد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس اللجنة المنظمة بموقع البطولة، منوهاً إلى أنه يحتل صدارة المواقع الأنسب لاستضافة مثل هذه البطولات في العالم، حيث تضفي عليه الرمال الذهبية وأشعة الشمس والجبال الشاهقة والسماء الزرقاء لوحة من الجمال اللامتناهي.

وقال محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية إن ما تحقق خلال السنوات الماضية فنياً وتنظيمياً جعل هذا المكان قبلة لكل أبطال اللعبة في العالم.

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