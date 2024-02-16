رالي أبوظبي الصحراوي.. الإثارة تنطلق 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتجه نخبه من أفضل المتسابقين العالميين من جميع أنحاء العالم مع عدد كبير من المواهب الناشئة في سباقات الراليات الصحراوية إلى العاصمة أبوظبي، وذلك للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام بما يحمله من إثارة وتحدٍ وتجدد والذي سيقام من 25 فبراير إلى 2 مارس 2024.

وينتظر عشاق رياضة السيارات معركة شرسة بين المتسابقين في رالي أبوظبي الصحراوي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية EMSO، وتضم نسخة هذا العام من الرالي مسارات جديدة، حيث ستمر المراحل الأولى للسباق عبر مدينة الظنة، ثم ينتقل التنافس إلى المزيرعة في منطقة ليوا لأول مرة منذ العام 2002.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مشاريع مختلفة على مدار العام، ونشعر بالفخر لتوحيد جهودنا معهم كل عام في حدث يؤكد مكانة إمارة أبوظبي كلاعب رئيسي على خريطة التميز الرياضي العالمي».

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية قائلاً: «نتطلع إلى الترحيب بعودة الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات إلى دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، ولكن الأهم من ذلك كله، أننا سعداء بأن مسار السباق المار عبر واحة ليوا، سيعود بنا إلى المزيرعة من جديد بعد غياب 22 عاماً».

وأضاف: «بشكل عام، تمتد شراكتنا طويلة الأمد مع مجلس أبوظبي الرياضي إلى ما هو أبعد من عملنا في رالي أبوظبي الصحراوي، وتجسد التقدم القوي الذي نحرزه نحو مستقبل مشرق للمجتمع المحلي يتمحور حول التميز الرياضي في الفعاليات التي تقام هنا، بجانب الترويج للمنطقة كمركز للرياضة الدولية».

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