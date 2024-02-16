منتخب الإمارات يضيف 6 ميداليات في «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 6 ميداليات فضيتين و4 برونزيات إلى رصيده في اليوم قبل الأخير لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم، حيث حصدت فتاة الإمارات 4 منها عن طريق مريم المطروشى ونورة الكتبي وسهام الرشيدي ومريم الزيودي فضيتين وبرونزيتين، فيما حصد يحيي البلوشي ومحمد القايد برونزيتين أيضاً.

وفازت مريم المطروشي بفضية الجلة في الفئة اف 44، 46 خلف الكندية كاتي صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية «فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب النرويجية ايدا».

وحلقت نورة الكتبي بفضية الجلة اف 32 بمسافة «91/5 متراً، فيما فازت الأوكرانية بالمركز الأول والذهبية» 41/6 متراً «تلتها الجزائرية مونيا قاسمي 64/5 متراً». وحصل محمد القايد على برونزية 400 متر على الكراسي المتحركة تي 34 بزمن 48/50 ثانية، فيما كان المركز الأول من نصيب الأسترالي رييد بزمن 19/49 ثانية، تلاه في المركز الثاني التونسي وليد كتيلة «26/50». وفازت مريم الزيودي ببرونزية الجلة اف 40، 41 بمسافة 98/7 متراً، بينما حلقت التونسية روعة تليلي بالذهبية محققة الذهبية الثانية لها في البطولة بمسافة 57/9 متراً، تلتها مواطنتها رجاء الجبالي 66/8 متراً.

وفازت سهام الرشيدي ببرونزية القرص اف 56، 57 بمسافة 80/22 متراً، بينما كان المركز الأول من نصيب الجزائرية نسيمة صايفي «59/33 متراً»، تلتها البلغارية ستلا «29/29 متراً». وفي سباق 100 متر تي 46 كان المركز الثالث من نصيب بطلنا يحيي البلوشي بزمن 58/11، فيما حل في المركز الأول الصيني شي بزمن «77/10»، تلاه في المركز الثاني الياباني كاكيرو «97/10».

وعلي صعيد الأرقام القياسية نجح البلجيكي روجر في تحطيم الرقم العالمي لسباق 100 متر تي 51 بزمن وقدره 13/19 ثانية.

كما نجح مواطنه ماكسيم في تكرار المشهد بتحقيق رقم قياسي جديد في سباق 100 متر تي 52.

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