البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات تنطلق اليوم

المصدر: الطائف- البيان

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تنطلق اليوم، البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، على مدار يومين، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وتشهد البطولة مشاركة 17 منتخباً منها 9 للرجال و8 للسيدات.

وسيلعب منتخب الإمارات أولى مبارياته في مواجهة منتخب مصر، ويختتم الدور الأول صباح غدٍ، وطبقاً لنظام البطولة يلعب الأول والثاني في المربع الذهبي؛ حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان إلى النهائي والخاسران يلعبان على المركز الثالث، فيما تلعب المنتخبات في بقية المراكز في المجموعتين على الترتيب العام للبطولة.

وتشهد مسابقة السيدات 12 مباراة في الدور الأول؛ ويستهل منتخبنا مبارياته أمام منتخب لبنان في المجموعة الثانية.

وأعربت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس اللجنة النسائية، عن ثقتها في تحقيق إنجاز عربي في البطولة على مستوى الرجال والسيدات، وقالت: «البطولة العربية هي الأولى في 2024 ونطمح في الحفاظ على لقب الرجال والفوز بالمركز الأول للسيدات للمرة الأولى بعدما حققنا المركز الثاني في البطولة الأخيرة بالعين للمرة الأولى أيضاً، والمنتخب استعد بشكل جيد للبطولة».

وأضافت إن الهدف من المشاركة في المحافل العربية والقارية والدولية هو رفع علم الإمارات والفوز بالبطولات، كما أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكاً قوياً للاعبات ويرفع من مستواهن، وأمامنا العديد من الاستحقاقات الآسيوية خلال العام الحالي ونطمح أن نحقق أفضل مما حققنا في العام الماضي.

وقال يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب: «جاهزون للمشاركة العربية، وخضع المنتخب لتدريبات مكثفة قبل القدوم للسعودية، وهدفنا واحد وهو الفوز ببطولتي الرجال والسيدات والعودة بالكأسين إلى الإمارات».

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