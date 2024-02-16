محمد بن ثعلوب: «اتحاد الجودو» يعمل على تأهل 7 لاعبين إلى أولمبياد باريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيـس اتحاد الجودو أن الاتحاد يعمل بكل جهد لتأهل 7 لاعبين للأولمبياد المقبل على ضوء المشاركات المتبقية للمنتخب الأول قبل شهر يونيو 2024، بعد أن ضمن الاتحاد حتى الآن تأهل خمسة أفراد من منتخب الجودو لأولمبياد باريس 2024 المقبل.

وتضم القائمة الأولمبية حتى الآن 5 لاعبين، وهم نارمند بيان، المشارك في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو: ما تحقق لم يأت بمحض الصدفة، بل هو ثمرة عمل شاق وتخطيط استغرق حوالي 3 عقود من الزمن، والتي خاض خلالها هؤلاء الأبطال العديد من المعسكرات التدريبية والبطولات المحلية والخارجية وحققوا خلالها النتائج الإيجابية التي رفعت اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الدولية والإقليمية.

من ناحية أخرى يخوض منتخب الإمارات للجودو صباح اليوم مباراة واحدة في افتتاح منافسات بطولة «باكو غراند سلام» للجودو، التي يستضيفها اتحاد أذربيجان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تستمر مبارياتها حتى بعد غدٍ، بمشاركة 407 لاعبين ولاعبات من 64 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية وهي دولة الإمارات، البحرين والسعودية.

وتشهد جولة اليوم الافتتاحية لمنافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم الذي يضم 32 لاعبة من بينهن أبرز المصنفات حملة الألقاب المتأهلات لأولمبياد باريس 2024، والذي يشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان، بينما يلعب اللاعب كريم عبد اللطيف في (وزن تحت 73 كجم) ضمن مباريات الوزن الخفيف المتوسط يوم غد ثاني أيام البطولة على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بفندق باكو ماريوت عبر (تقنية الفيديو)، بحضور مدرب منتخبنا فيكتور سيكتروف.

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