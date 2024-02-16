«نخيل» ترعى القميص الأبيض في النسخة السادسة لـ«طواف الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «نخيل»، عن رعايتها لـ «طواف الإمارات 2024»، للعام السادس على التوالي حيث ترعى القميص الأبيض الذي سيُمنح لأفضل متسابق شاب ، تحت سن 25 سنة. وتنطلق النسخة السادسة من «طواف الإمارات» الاثنين المقبل وحتى 25 فبراير وتمتد لأكثر من 1028 كيلومتراً عبر سبع مراحل.

وتتألف المراحل من مرحلتين جبليتين، وأربع مراحل سريعة، ومرحلة عالية السرعة، وتعتبر المرحلة الرابعة من السباق يوم الخميس المقبل مرحلة سريعة حاسمة، حيث تصحب الدراجين في طريق مميز بطول 173 كيلومتراً يمر عبر العديد من المشاريع التطويرية الرئيسية لشركة «نخيل»، مثل «جزر دبي» التي تشتهر بسباقات الترايثلون والدراجات، وعبر أحياء «جميرا بارك» و«جميرا هايتس».

وتشمل الالتزامات الأساسية لشركة «نخيل» تشجيع أساليب الحياة النشطة والصحية والشاملة لسكان دبي وزوارها، عبر التعاون مع المبادرات التي تدعو إلى مشاركة المجتمع المحلي وكذلك الزوار الدوليين. ويتميز العديد من مجمعات «نخيل» بمسارات لركوب الدراجات لضمان راحة وسعادة السكان. وتمتلك «ميدان»، (المطور الرئيسي الذي تزوده شركة «نخيل» بخدمات الإدارة)، وتدير مضمار الدراجات الشهير «دبي بايك» بجوار مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يتضمن كذلك مساراً للدراجات بطول 8.4 كم مع إطلالات مميزة على أفق دبي.

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