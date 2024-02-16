3 مقترحات إماراتية بمؤتمر طب كرة القدم في أمريكا

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مركز فيفا الطبي بدبي، بمشروع يتضمن 3 مقترحات علمية لتطوير منظومة العمل الطبي والعناية بصحة لاعبي كرة القدم، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «فيفا» الطبي في بوسطن، بالولايات المتحدة.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا دبي، أن المقترح الأول تمثل في دعم منظومة الوقاية من الإصابات، من خلال توحيد بروتوكول البحوث العلمية للوقاية من الإصابات العضلية وإصابات الركبة، وتناول المقترح الثاني، تطوير آليات التنسيق والإحاطة بين الأجهزة الطبية للمنتخبات والأندية بهدف توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للاعبين ،ويتعلق المقترح الثالث، بتطوير منظومة الكشوفات اللياقية حتى تكون مكملة للكشوفات الطبية والتي يخضع لها اللاعب قبل بداية الموسم الكروي.

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