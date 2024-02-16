«دبي للسباحة المفتوحة» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة دبي للسباحة، بمجمع حمدان الرياضي في دبي، وتستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة نخبة من السباحين من العالم، كما تضمن منافسات بطولة الشباب وتشمل المنافسات سباقات 50، و100، و200 متر، لجميع أنماط السباحة، كما تقام منافسات 200، و 400 متر لفئة الفردي المتنوع، وسباقات 400، و800، و1500 متر للسباحة الحرة. وسيتم منح الكؤوس، لعدة فئات ضمن بطولة السباحة في المياه المفتوحة، وهي أفضل ناد، وأفضل سباحة، وأفضل سباح. وفي فئات بطولة الشباب، تشمل الجوائز أيضاً، أفضل ناد، وأفضل سباحة شابة، وأفضل سباح شاب.

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