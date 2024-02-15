الأولمبياد الخاص بمالطا يبدأ معسكرا مشتركا مع نظيره الإماراتي في العين

المصدر: وام

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استقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفدًا من الأولمبياد الخاص بمالطا يضم 15 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي يستمر حتى 18 فبراير الجاري، في مدينة العين.

وبدأ لاعبو الأولمبياد الخاص المالطي أمس تدريباتهم مع لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضات البوتشي والسباحة وألعاب القوى، لتسجل بعثة الأولمبياد الخاص - مالطا سابقة من نوعها كأول بعثة أولمبياد خاص أوروبية تقيم معسكرًا تدريبا في الإمارات مستثمرة تاريخا طويلا من العلاقات بين الجانبين.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومركز النقل المتكامل عن رعاية المعسكر التدريبي، الذي لن تقتصر فعالياته على التدريبات الرياضية، بل تمتد لتشمل عددا من الزيارات لأبرز المعالم والتجارب السياحة والثقافية في الإمارة،.

ويوفر المعسكر المزيد من الفرص لأصحاب الهمم للانفتاح على العالم، والتفاعل مع الآخرين عبر الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يعزز مهاراتهم ويسهم في نشر قيم الدمج.

ويعد المعسكر المشترك خطوة في طريق طويل من التعاون بين المؤسستين، اللتين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة، فقد شارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في منافسات دورة ألعاب مالطا الوطنية 2022 التي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: " نرحب بلاعبي الأولمبياد الخاص المالطي وجهازهم الفني والإداري في الإمارات، وأود التأكيد على أن المعسكر التدريبي المشترك بيننا يدعم من تعاوننا الثنائي القائم بيننا".

وأضاف :" شاركنا في دورة الألعاب الوطنية قبل عامين واستقبلنا قبل فترة وجيزة سيدة مالطا الأولى الدكتورة ليديا أبيلا، رئيسة الأولمبياد الخاص في مالطا، وناقشنا معًا سبل تطوير الوحدات الرياضية للأولمبياد الخاص في البلدين.. واتفقنا على ضرورة التركيز على الاستراتيجيات التي تعزز التدريبات، بما يرفع من مستوى اللاعبين بالبلدين، والمعسكر الذي نسعد باستضافته الآن في مدينة العين جزء من هذه الاستراتيجيات".

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