اختتام بطولة الشرطة العربية الأولى لـ«البارا تايكواندو بومسا»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مجلس الرياضيين في القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات بطولة الشرطة العربية الأولى للعبة «البارا تايكواندو بومسا»، بالتعاون مع الاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة، واتحاد الإمارات للتايكواندو.

وشهدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، الحفل الختامي للبطولة بحضور محمد عثمان المدني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعبدالقدوس محمد إسحاق، رئيس لجنة البارا تايكواندو بالاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة.

وكرم مجلس الرياضيين الدول الفائزة بالمراكز الأولى، ووزع الميداليات على المشاركين في البطولة، التي شارك فيها أكثر من 123 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 منتخباً وفريقاً، إلى جانب تكريم ممثلي الدول المشاركة ولجنة الحكام.

وأكدت الدكتورة مريم المطروشي أن شرطة دبي تحرص بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعم الرياضة والرياضيين، وتولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا الجانب سواء لموظفيها أو للمجتمع بمختلف شرائحه، وخصصت وحدات تنظيمية معنية بدعم الرياضة، وذلك إيماناً منها بدور الرياضة، وأهميتها للفرد والمجتمع.

الجدير بالذكر أن حفل الختام تم بثه عبر الإنترنت للدول المشاركة، فيما قدم العميد محسن القاطري، رئيس الاتحاد العربي لتايكواندو الشرطة، عبر البث، الشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على استضافتها لهذه البطولة الناجحة، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين في دول العالم العربي.

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