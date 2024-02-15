5 أشواط اليوم في بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تحتضن الصالة المغلقة وميدان القفز الرملي الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم 5 أشواط في اليوم الثاني لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم، وكانت منافسات البطولة التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية قد انطلق أمس بشوطين بفئة الجولتين وتختتم مساء يوم بعد غد بمشاركة كبيرة من 40 دولة عربية وغربية وأجنبية.

وتأتي هذه البطولة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ورصدت اللجنة المنظمة 567.000 يورو كجوائز مالية للفائزين وهي البطولة الأخيرة المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الدوري العربي ومنها يحدد أسماء الفرسان المؤهلين لنهائي كأس العالم لونجين لقفز الحواجز.

وستكون البداية اليوم بالشوط الثالث الشوط فندق سنترو الشارقة شوط الجوكر فئة النجمتين بحواجز 130 سم بجوائز 3.500 يورو ثم الشوط الرابع الشوط المؤهل الثاني لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحواجز 140 سم بجوائز 10.000 يورو ويتبعه الشوط الخامس الشوط شركة كافلور بجولتين خاصة فئة النجمتين بارتفاع 115 سم بجوائز 2.000 يورو ومن ثم الشوط السادس شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي بفئة الخمس نجوم بارتفاع 145 سم بجوائز 28.500 يورو ويختتم بالشوط السابع شوط شركة لونجين الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة الخمس نجوم الشوط المؤهل لكأس صاحب السمو حاكم الشارقة بارتفاع 150 سم بجوائز 97.700 يورو.

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