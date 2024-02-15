ختام سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي للتنس» بمكاسب مميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



اختتم اتحاد الإمارات للتنس تنظيمه لسلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» المحلية للتنس والتي نظمها برعاية ودعم الشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار» وذلك بقائمة المباريات النهائية ضمن فعاليات بطولة مبادلة العالمية التي شهدتها العاصمة أبوظبي، وأسفرت عن فوز اللاعبة ايزابيلا جيمس في فئة تحت 14 سنة للبنات بينما فاز اللاعب ميثون سيندلكومار في فئة الأولاد لنفس الفئة العمرية، بينما في بطولة تحت 16 سنة للبنات فازت صيدا إسماعيل وللأولاد فاز تيمور غوردييف، وشهدت البطولات مستويات فنية مميزة لعدد من اللاعبين المواطنين الذين ينتظرهم مستقبل فني مبهر، ومنهم علي صالح آل علي، ومحمد صالح آل علي، وعبدالله سامي الجناحي، وراشد عارف الجسمي.

وكانت البطولة انطلقت في 27 سبتمبر الماضي وشهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب، للأعمار 12.14.16.18 سنة والرجال والسيدات ولفئة الأساتذة للأعمار أكبر من 35 سنة وضمت 7 بطولات أقيمت في أبوظبي ودبي والفجيرة.

ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد تنظيم سلسلة بطولات «الطريق إلى مبادلة أبوظبي» بأنها ترجمت الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة اتحاد التنس الداعمة باستثمار الشراكات الاستراتيجية لتواصل رياضة التنس في الإمارات نهضتها على الجانبين المحلي والدولي مؤكداً إنها حققت مكاسب إيجابية مميزة سيتم دراستها لتعزيزها خصوصاً وأن البطولة ستقام لأربع سنوات مقبلة.

وقدم المرزوقي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وللشركة الوطنية العالمية «مبادلة للاستثمار» للجهود الكبيرة الداعمة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات وللأندية والأكاديميات التي استضافت المباريات وجميع اللاعبين والمدربين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز