الجزيرة ومليحة يستقبلان شباب الأهلي ودبا الحصن في دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي ولحساب الجولة السادسة بدوري رجال اليد، وتبرز للواجهة موقعة صالة أرينا بالعاصمة أبوظبي عندما يستقبل فريق الجزيرة ضيفه فريق شباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يحل فيها فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق مليحة.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ بمواجهتين يستقبل في الأولى فريق العين الثالث نظيره فريق النصر السابع والمباراة الثانية يحل فيها فريق الشارقة الخامس ضيفاً على فريق الوصل السادس.

وينشد فريق الجزيرة مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، والتي منحته الصدارة برصيد 13 نقطة من بوابة ضيفه فريق شباب الأهلي الوصيف بفارق الأهداف عن العين ومليحة ورصيد كل منهما 10 نقاط، ويقدم الجزيرة أداءً يؤكد تطوره وعودته للمنافسة على تحقيق الألقاب بعصره الذهبي، وبالمقابل يتطلع فريق شباب الأهلي العودة من العاصمة بفوز ليواصل مسيرته الناجحة هذا الموسم بعروضه المميزة بساحات اللعبة.

ويتطلع فريق مليحة لتحقيق فوز مهم ومعنوي على ضيفه فريق دبا الحصن قبل مغادرته إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في بطولة الأندية الـ 40 الخليجية وليستمر ضمن الأندية المتصارعة على القمة، حيث بخوض اللقاء برصيد 10 نقاط وبالمركز الرابع بفارق الأهداف عن شباب الأهلي والعين، والوقت نفسه يمني فريق دبا الحصن النفس بتحقيق الفوز الأول له بالبطولة من بوابة مستضيفه مليحة للهروب من القاع.

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