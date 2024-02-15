بنجاش يتخطى «مهرة» ويتصدر تمهيدي الكأس الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انفرد فريق بنجاش بصدارة بطولة كأس دبي الذهبية (20 جول) بعد فوزه الثاني على التوالي على منافسه فريق «مهرة اياكس للاستثمار» وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، وحقق فريق الحبتور فوزه الأول على حساب منافسه فريق غنتوت وبنتيجة 9 أهداف مقابل 6 أهداف.

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وتشهد البطولة اليوم مباراة مهمة بين فريق غنتوت وفريق «مهرة اياكس للاستثمار» وهي مباراة يسعى كل منهما إلى الفوز.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الدور التمهيدي يوم غد بمباراتين تجمع الأولى بين فريق «ذئاب دبي كافو» وفريق «بنجاش دوسون وهوريل»، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق الحبتور وفريق الإمارات وهي أشبه بنهائي مبكر.

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