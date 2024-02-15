المطوع يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة

المصدر: دبي – البيان

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استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية صباح الثلاثاء الماضي بدبي بشرى حجيج نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحادين الأفريقي والمغربي والوفد المرافق لها في إطار تفعيل الشراكات الهادفة وتعزيز سبل التعاون القائم على توطيد العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الرياضية الدولية الداعمة للحركة الأولمبية بصفة عامة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم الموضوعات على الساحة الرياضية العالمية والمستجدات المختلفة؛ لا سيما المتعلقة منها بالمشاركات والمحافل الكبرى في الرياضات الأولمبية التي تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً منها سنوياً، سواءً في الاستحقاقات المؤهلة إلى دورات الألعاب الأولمبية أم الأخرى الخاصة ببطولات العالم في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.

واستمع فارس المطوع إلى ملخص من نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن أهم مبادرات وأنشطة الاتحاد الدولي والبرامج المخصصة للارتقاء بمسيرة الرياضة على الصعد المختلفة، إضافة إلى جهود الاتحاد في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في لجانه الداخلية وعلى رأسها لجنة الرياضيين.

تعاون

من جانبها أكدت بشرى حجيج أهمية بحث أطر التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، باعتبارها ممثلاً فاعلاً وعضواً بارزاً في الحركة الأولمبية، مشيدة بحجم الإمكانات الكبيرة والمنشآت الرياضية عالية الجودة والكفاءة والبنى التحتية الفريدة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى المقومات الطبيعية والجغرافية الأخرى؛ التي تعد أداة جذب رئيسية لاستقطاب واستضافة العديد من الأحداث الكبرى وخياراً مفضلاً لأبطال ورياضيي دول العالم لإقامة معسكراتهم التدريبية وتنفيذ فترات الإعداد الخاصة بهم في أجواء نموذجية وبيئة محفزة على التميز والإنجاز.

من جانبه رحب فارس المطوع خلال الاجتماع بالوفد الزائر، معرباً عن اعتزازه وتقديره للتجارب المثمرة والبرامج الطموحة للاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ إذ يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة للجنة الأولمبية التي عقدت أخيراً مع مجموعة من الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية؛ تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، بضرورة تفعيل التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة والإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في سبيل تحقيق الريادة والوصول إلى النتائج المنشودة.

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حضر الاجتماع علي غانم بالربيعة الكواري رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، وفراس الحلواجي أمين عام الاتحاد العربي للكرة الطائرة، والدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، ومحمد الحس رئيس الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة، كما حضر كل من عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

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