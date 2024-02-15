"كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور" يتوّج فريقا "إف 3" و"دبي"

المصدر: وام

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اختتمت اليوم، منافسات أشواط " النخبة والكأس" في مجموعة من أقوى أشواط بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، في نسخة متجددة شاملة وموسعة بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم ومشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وتوّج سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير، التي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، بحضور سعادة غانم بن مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر المنافسات والتتويج سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفارس محمد المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد خليفه البدواوي رئيس نادي الشارقة للصقارين، وولدريش زاجسيك نائب السفير التشيكي في الدولة.

وقال سعادة غانم بن مبارك الهاجري، إن المشاركة العربية والخليجية الواسعة في البطولة ترسخ ريادة دولة الإمارات عالمياً بالرياضات التراثية؛ لا سيما رياضات الصقور، والتي تمثل واحدة من أبرز رموز التراث الأصيل لارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للشعب الإماراتي، لافتاً إلى دعم الهيئة العامة للرياضة لكافة جهود الجهات المعنية بتنظيم بطولات الرياضات التراثية المختلفة بشكل مستمر في الدولة وعلى رأسها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بما يعزز الحفاظ على التراث الإماراتي.

من جانبه اعتبر سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، أن البطولة أصبحت بمثابة إرث حقيقي لدولة الإمارات، ورسالة لأهمية حفظ وصون التراث الوطني، مضيفاً ان رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورسالة المركز التي وضعها سموه قد وصلت بما يضمن استدامتها لسنوات عديدة، وهي إبراز هذا الموروث الشعبي وتحفيز الأجيال المتعاقبة على تبني تلك الرياضة التراثية على خطى الأجداد والآباء.

كان الترقب في المنافسات على شوطي "كأس" بطولة "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، ويعتبران الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم لكل منهما، وهما شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ.

وتفوق فريق "إف 3" ليحرز المركز الأول في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، بالطير "ترشيح" بزمن 16.791 ثانية، ويكسب الجائزة المالية البالغة نصف مليون درهم، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق "إم 7" بالطير "تي إس 7" بـ 16.863 ثانية، وينال الجائز المالية 300 ألف درهم، وجاء فريق "إف 3 إس" بالمركز الثالث بالطير "متروك" بـ 18.885 ثانية، وينال الجائزة المالية 200 ألف درهم.

وكسب فريق "دبي" شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير "تجوري" بزمن 17.510 ثانية، وينال جائزة مالية تبلغ نصف مليون درهم، وجاء ثانيا خالد ناصر الهاجري بالطير "سرمد" بـ 17.601 ثانية، وينال جائزة مالية تبلغ 300 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث سالم ناصر الهاجري بالطير "بي أر أو" بـ 17.665 ثانية والجائزة المالية 200 ألف درهم.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي تبلغ مجموع جوائزها مليون و750 ألف درهم، تمكن فريق "إم 7" من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير "7" بزمن 17.754 ثانية، والطير "لهب" بـ 18.220 ثانية، أما المركز الثالث فذهب إلى فريق "النيف ج" بالطير "إس 40" بـ 18.233 ثانية.

وتفوق سيف جمال الحريز في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير "مرشح" بزمن 18.266 ثانية، وحلّ ثانياً الصقّار القطري حمد عبد الله العرجاني بالطير "النجاشي" بـ 18.327 ثانية، ليعود سيف جمال الحريز ويحقق المركز الثالث بالطير "مهيب" بـ 18.331 ثانية.

وفي شوط النخبة العامة ملاك فرخ، حقق عبد الله سعيد الكندي المركز الأول بالطير "الأسمر" بزمن 18.359 ثانية، يليه ثانياً سعيد عبد الله الفلاسي بالطير "عنفوان" بـ 18.705 ثانية، وثالثاً محمد مبارك الهاجري بالطير " غارة" بـ 19.055 ثانية.

وكسب عيد سالم المهيري شوط النخبة العامة ملاك جرناس، بالطير "تي 124" بزمن 18.316 ثانية، يليه عبيد سالم الكتبي بالطير "10" بـ 18.401 ثانية، وثالثاُ راشد غانم الهاجري بالطير "بي 52" بـ 18.660 ثانية.

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