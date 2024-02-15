هرمون محظور يفضح بطلة ماراثون طوكيو

المصدر: وكالات

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أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى إيقاف العداءة الكينية سارة تشيتشيرتشير، الفائزة بماراثون طوكيو 2017، لمدة 8 سنوات، بعد انتهاكها للمرة الثانية قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتيجة اختبار إيجابي لهرمون التيستوستيرون.

وخضعت العداءة البالغة من العمر 39 عامًا لاختبار بعد ماراثون تشونبوري في تايلاند والذي أنهته في المركز الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في المركز الثاني بزمن ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، وكشفت عينة البول وجود آثار لهرمون التيستوستيرون.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إن العداءة فشلت في الرد على التهمة قبل الموعد النهائي فاعتبرت ذلك بمثابة اعتراف بأنها انتهكت قواعد المنشطات.

وأضافت أنها فشلت في الاستجابة أيضًا عندما حددت موعدًا نهائيًا لاختبار العينة الثانية الخاصة بها.

وتابعت "تؤكد وحدة النزاهة الدولية بهذا القرار العواقب التالية للانتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات من قبل الرياضي: فترة عدم أهلية مدتها 8 سنوات تبدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023 وتنتهي في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2031".

وأردفت قائلة "إلغاء نتائج العداءة منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مع جميع العواقب الناتجة، بما في ذلك مصادرة أي ألقاب وجوائز وميداليات وجوائز النقاط وأموال المشاركة".

وأوقفت تشيبتشيرتشير لمدة 4 سنوات سابقا وتحديدا من السادس من فبراير/ شباط 2019 إلى الخامس من فبراير/ شباط 2023، بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي.

وعوقب حتى الآن ما يقرب من 100 عداءة وعداءة من كينيا، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، على مدى السنوات الخمس الماضية.

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