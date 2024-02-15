قرعة بطولة باكو غراند سلام للجودو اليوم

المصدر: باكو - البيان

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تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت أذربيجان قرعة بطولة باكو غراند سلام الكبرى للجودو، عبر (تقنية الفيديو)، من فندق باكو ماريوت استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة صباح يوم غدٍ والتي تستمر حتى مساء الأحد، ويشارك فيها 410 لاعبين ولاعبات من 64 دولة من بينها 3 دول عربية وهي الإمارات، البحرين والسعودية.

ويشارك منتخبنا ببعثة تتكون من اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات «وزن تحت 57 كجم» والتي تخوض منافساتها في اليوم الأول للبطولة واللاعب كريم عبد اللطيف في (وزن تحت 73 كجم) والذي يلعب ضمن مباريات الوزن الخفيف المتوسط في ثاني أيام البطولة، ويشرف على التدريب المدرب فيكتور سيكتروف، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام للاتحاد وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وقال ناصر التميمي إن بقية أعضاء المنتخب الأول استمروا في معسكر جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند غراند سلام 2024 المقبلة، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 55 دولة من بينها 5 دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب ولبنان، ويشارك منتخبنا في البطولة بعدد 8 أفراد ضمن برنامج إعدادهم لأولمبياد باريس 2024، الذي سيشهد مشاركة 5 أفراد من جودو الإمارات حتى الآن، حيث تتضح القائمة النهائية عقب بطولة العالم للجودو التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 وحتى 24 مايو 2024، كختام البطولات الكبرى المؤهلة للأولمبياد المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

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