4 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول لـ «دولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخبنا 4 ميداليات، ذهبية وفضيتين وبرونزية في اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى دبي 2024» التي يسدل الستار عليها مساء اليوم.

وحلقت الإمارات بذهبية وفضية 100 متر على الدراجات الثلاثية الفئة تي 71 وتي 72 عن طريق خالد المرزوقي الذي نجح في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 25.98 ثانية، وراشد المحرمي صاحب الفضية بزمن «29.17 ثانية».

وفازت مريم الزيودي بفضية القرص اف 11، 37، 38، 40, 41, «26/22» متر خلف التونسية روعة تليلي صاحبة المركز الأول «69/35» متر، وفاز عمير يونس ببرونزية القرص بعد أن حل ثالثاً خلف المصري جمعة عبد الحميد صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية «بمسافة 35/31» متر.

وحقق المنتخب التونسي 4 ميداليات 3 ذهبيات وفضية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر الفئة تي 34 على الكراسي المتحركة وأحمد بن مصلح «دفع الجلة» أف 37 ورؤى تليلي اف 41 «رمي القرص» ومحمد نضال تي 53 سباق 100 متر على الكراسي.

وفاز الجزائري اسكندر عثماني بذهبية سباق 100 متر تي 13 ومواطنته نسيمة صايفي بذهبية الجلة اف 56 و57. وأحمد ميهدب بذهبية الصولجان اف 32. وحصل الكويتي أحمد المطيري على ذهبية 100 متر تي 33 على الكراسي المتحركة.

وفاز السعودي عبد الرحمن القرشي بذهبية سباق 100 متر تي 53 على الكراسي المتحركة بينما حصل السوري محمد خالد محمد على ذهبية الجلة اف 56 / 57.

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