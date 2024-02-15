40 متسابقاً يتنافسون على لقب دولية الشارقة للطيران الشراعي

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي

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يتنافس 40 طياراً من 25 جنسية مختلفة على لقب النسخة الخامسة لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي التي تقام على جبل الفاية، أحد أبرز المعالم الجغرافية وأهم السلاسل الجبلية في دولة الإمارات، بداية من يوم غد وحتى الأحد المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في مجلس الشارقة الرياضي أمس، وتحدث خلاله عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، نائب مدير اللجنة المنظمة. وأكد عيسى هلال أن موقع الحدث «جبل الفاية» موقع متفرد ونال إعجاب الاتحاد الدولي للرياضات الجوية والطيارين الذين شاركوا في البطولات الماضية، ويعد أفضل المواقع لممارسة رياضة الطيران الشراعي في العالم في مثل هذا الوقت من العام.

من جانبه، أكد الحمادي أن بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي تجسد التعاون المشترك والناجح بين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس الشارقة الرياضي، وأن هذا التعاون يميز أبناء الإمارات.

شكر

وجه الحمادي الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه للرياضة والرياضيين وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، راعي البطولة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وإلى «مياه زلال» وخص بالشكر بلدية منطقة مليحة.

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