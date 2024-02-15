25 فعالية رياضية تنطلق في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي 10 بطولات دولية كبرى، من بين 25 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتشهد مشاركة أكثر من 15 ألف رياضي ورياضية من داخل وخارج الدولة، وحضور أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات والأعمار، تنطلق خلال الأسبوع الجاري في مختلف مناطق دبي.

وتتصدر بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 25 الجاري ويشارك فيها 16 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وتنطلق يوم الأحد منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تبدأ بمنافسات السيدات لفئة 1000 نقطة، بمشاركة نخبة بطلات العالم في التنس تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات العالم تتصدرهن المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، التي فازت أخيراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، فضلاً عن المصنفة الثالثة عالمياً كوكو جوف، وتستمر منافسات السيدات حتى يوم 24 فبراير، فيما تنطلق منافسات الرجال يوم 26 فبراير وتستمر حتى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات غراند سلام والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وأكملت اللجنة المنظمة للجولة العالمية للتزلج على الألواح في الحدائق والشوارع للمحترفين الاستعدادات لاستضافة الحدث الفريد الذي يستقطب أكثر من 500 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي للحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتتواصل منافسات النسخة الثانية من بطولة «دي بي ورلد العالمية للكريكيت» T20 على استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية حتى بعد غدٍ، وتشهد مواجهات حماسية بين 6 فرق عالمية تتنافس للفوز باللقب، هي: «أبوظبي نايت رايدرز» و«ديزرت فايبرز» و«دبي كابيتالز» و«إم آي الإمارات» و«غولف جاينتس» و«الشارقة ووريورز»، وتشهد البطولة مشاركة نجوم عالميين في الكريكت من أبرزهم «سونيل نارين» من فريق «ويست إينديز»، و«دايفيد وارنر» من فريق «أستراليا»، و«كريس جوردان» من فريق «إنغلند».

وتتواصل منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، ويتنافس فيها فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق مهرة أياكس للاستثمار، وفريق بنجاش دودسون وهوريل، وفريق الحبتور، وفريق ذئاب دبي كافو وفريق غنتوت، كما تختتم اليوم بطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم الجائزة الكبرى دبي 2024 التي تقام في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم ويتنافس فيها 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة.

ويختتم غداً السباق الدولي للقوارب الشراعية الحديثة إس بي 20 الذي يقام في نادي دبي للإبحار، كما تختتم أيضاً بطولة دبي العالمية للشراع الحديث وتقام بطولة ألفا الدولية للملاكمة المختلطة والمواي تاي في ذا أجندة يومي غد وبعد غد، وبطولة دبي الدولية المفتوحة للسباحة في مجمع حمدان الرياضي بداية من يوم غد وحتى الأحد المقبل، وكأس الممتاز للجمباز الإيقاعي التي تقام في نادي النصر الرياضي بمنطقة عود ميثاء.

وتقام فعالية اليوغا ضمن الدورة الرياضية العمالية الخامسة في أرينا إينوك الملاعب الرياضية بمنطقة القوز، وسباق بلومبرغ سكوير مايل للتابع في مركز دبي المالي الدولي، وبطولة دابا للملاكمة في فندق ميديا ون، وبطولة التزلج الحر على المنحدرات الجليدية في قاعة سكي دبي، والجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ كايت بيتش.

وتستضيف دبي أوتودروم نهائي سباق السيارات السريعة للشرق الأوسط، وبطولة دي إس بي كي للدراجات النارية السريعة، ومهرجان الألعاب الأولمبية السبعة لموظفي بريد الإمارات في ملاعب دانوب الرياضية، وسباق تاون سكوير للجري، وبطولة القفز في واحة دبي للسيليكون، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وكأس الريشة الطائرة من سي سي إيه في أكاديمية أساتذة الريشة، وسباق دبي للاستثمار للجري في حديقة دبي للاستثمار، وسباق دبي هاربر للجري في دبي هاربر، ومسيرة حارب السكري من لاند مارك.

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