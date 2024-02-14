1000 مشارك في سباق الكرامة المجتمعي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الرفاعة، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وبالتعاون مع الشركاء، سباق الكرامة المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 مُتسابق، والهادف إلى تعزيز العلاقة والتواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

شهد السباق، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والعميد جمعة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، والعقيد بخيت الغفلي، من مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وفاطمة بو حجير، المنسقة العامة للمبادرة، وعدد من الضباط والأفراد والمشاركين من أفراد المجتمع، وعدد من أصحاب الهمم.

وأكد العميد علي المنصوري، أن تفعيل الجانبين المجتمعي والرياضي، يُسهمان في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي إلى إسعاد المجتمع وتعزيز شعور الأفراد بالأمان، نظراً للأثر الذي تُحدثه الفعاليات والمبادرات الرياضية والمجتمعية في توثيق العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وإسهامها في دعم المؤشرات الأمنية، وإيصال رسائل التوعية، وتعزيز القيم الإيجابية التي ندعو إليها عبر المبادرات المتنوعة.

وأوضح العميد المنصوري أن السباق اشتمل على 3 فئات مجتمعية، الأولى توجهت للكبار بمسافة 5 كلم، والثانية للأطفال بمسافة 2.5 كلم، والفئة الثالثة بمسافة 1 كلم استهدفت أصحاب الهمم، وهو ما يؤكد حرص شرطة دبي المستمر في فعالياتها كافة على دعم هذه الفئة وتعزيز دمجها في مختلف الأنشطة والمبادرات.

وأشاد بجهود فرق العمل من شرطة دبي والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والذين قدموا الدعم لإنجاح أهداف السباق المجتمعية، ممثلين في مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، وجمعية الاتحاد التعاونية، وإينوك، وابولو كلينك، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق الصقور التطوعي، والشركة المنظمة بلاتينيوم.

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