غداً كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدا منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، والتي تقام في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي على مدى (4) أيام، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية وبدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبمشاركة قياسية بلغت (105) لاعبين ولاعبات من 15 دولة هي: الإمارات، الكويت، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، هونج كونج، أوزباكستان، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تركمانستان، جورجيا، كازخستان، أرمينيا، استوانيا، لتوانيا.

وتضم منافسات كأس أبوظبي كلاسيك للتزلج الاستعراضي ثلاث بطولات هي بطولة الأندية، وبطولة الاتحادات (الايس يو)، والبطولة الوطنية المحلية، وتمثل فرصة رائعة للاعبين على مستوى العالم لتجميع نقاط تؤهلهم للمشاركة في بطولة القارات الأربع وبطولة كأس العالم، وتؤهلهم كذلك للمشاركة في الأولمبياد الشتوية العالمية، وتمتاز المنافسات بوجود ثلاثة مستويات المبتدئ والمتقدم والاحترافي، التي تجتذب الأندية «محلياً» والاتحادات «دولياً»، وتحرص على المشاركة فيها.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن إقامة البطولات الرياضية تساهم في تنشيط الحركة الرياضية في الدولة، وتسهم كذلك في صقل المواهب الرياضية محلياً للوصول إلى العالمية، مثمناً رعاية ودعم القيادة للرياضات الشتوية والجليدية خصوصاً والرياضة بشكل عام، حتى أصبحت الرياضة ثقافة يمارسها جميع أفراد المجتمع محترفين وهواة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز