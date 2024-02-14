3 مباريات في انطلاق كأس اتحاد البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدا منافسات بطولة كأس اتحاد الإمارات البولو ذات التصنيف 10 هاينديكاب والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للبولو وبرعاية شركة تومي الراعي الرسمي للبطولة وبمشاركة 6 فرق.

وستكون الانطلاقة في الثانية ظهر الغد وتجمع المباراة الأول فريقي الباشا الذي يقوده هاني جابشي، و(POWER HORSE) ويقوده حيدر بنجاش ومعه جوش كوتوني وبجعبة كل فريق 8 جول.

وتعقبها في الثالثة عصراً المباراة الثانية وتجمع بين فريق (أر أي نون) بقيادة راشد العبار ومعه راشد الفلاحي وكلان هان 4 جول وفاكاوندو نيفيز 4 جول مع فريق لامار بقيادة خالد العمران ومعه ريان الجاجي وجيفير غوريرو 6 جول ومانويل بيرويز 2 جول.

وتختتم الجولة الأولى للبطولة في المباراة الثالثة والتي تنطلق في الرابعة عصراً وتمثل مسك ختام الجولة الأولى وتجمع بين بن دري حامل اللقب بقيادة محمد بن دري 2 جول وخالد بن دري 1 جول ومارتين روزلدن 2 جول وماركوس سولاري 2 جول، مع فريق بنسالي بقيادة ريشي بهنسال وعبدالله ديكو 1 جول واريل بونز 2 جول وجونزالو وسانتي مارينا 5 جول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز