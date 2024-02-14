بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق غداً

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي





بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم والتي تنطلق منافساتها صباح الغد وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتعد البطولة من فئة الخمس نجوم ويشارك فيها نخبة الفرسان من 40 دولة ورصدت اللجنة المنظمة 567.000 يورو كجوائز مالية للفائزين، وهي البطولة الأخيرة المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الدوري العربي.

وتشهد البطولة 21 شوطاً على مدار 4 أيام، وستكون البداية اليوم بالشوط الأول الترحيبي شوط نادي الشارقة للفروسية والسباق فئة النجمتين، ومن ثم الشوط الثاني شوط شركة لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين جولة واحدة.

ويشهد اليوم الثاني للبطولة 5 أشواط ويتضمن اليوم الثالث السبت 5 أشواط أيضاً، وتختتم المنافسات يوم الأحد بـ 4 أشواط.

وتم تشكيل لجنة التحكم واللجان المنظمة للبطولة التي تستهدف الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح منها التحكيمية والطبية والفنية ومصممي المسارات، وسيقام على هامش البطولة العديد من الفعاليات السارة للجميع، ومنها معرض لأدوات ومستلزمات الفروسية وألعاب ترفيهية للأطفال وركوب خيول البوني للأطفال مجاناً وقرية شعبية وعروض ترفيهية للجمهور وركن مطاعم منوعة وعروض تراثية والدعوة عامة والدخول مجاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز