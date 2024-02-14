رافائيل سانتوجا: «أكاديمية IFBB دبي» تسهم في تطوير بناء الأجسام بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في الإمارات، مؤكداً أنها تسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب بل في كافة الدول الخليجية والعربية، خاصة وإنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، مطالباً مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رافائيل سانتوجا بمقر الأكاديمية في دبي أول من أمس، تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط، والمهندس وليد عبدالكريم مدير عام الاكاديمية و محمد عبدالكريم مدير الشؤون الادارية.

كما شهدت الزيارة، تسليم رافائيل سانتوجا، لمجلس إدارة الأكاديمية بطاقات المدربين الدوليين المعتمدة والصادرة من كلية الاتحاد الدولي بإسبانيا وهي الجهة المعتمدة الرسمية في مجال اللعبة، كما وضع الطرفان أسس لأطر التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة وذلك استثماراً للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الاتحاد الدولي والأكاديمية.

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، زيارة رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، لمقر الأكاديمية، وهو الأمر الذي زاد من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم الأفضل من خلال الدورات التدريبية المتقدمة وتأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي يفيد النشء الصغير، كما أن دعم رافائيل سانتوجا لمنظومة العمل بالاكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح.

وكان الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، قد حرص خلال تواجده الأخير في الإمارات، على عقد الاجتماع على هامش دورة الحكام الدولية الناجحة التي نظمت في دبي، تخلله مناقشة العديد من التقارير المهمة التي توثق نجاحات الأكاديمية والدور الذي تقوم به في صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

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