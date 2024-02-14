الإمارات تتصدر «عربية السيدات 2024» بـ «24 ميدالية ملونة» والبحرين تتفوق في «الذهب»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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اختتمت لاعبات دولة الإمارات فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أسدل الستار عنها مساء أول من أمس الاثنين، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأقيمت منذ الثاني من فبراير الجاري، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، نافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية، بصدارة وتميز في حصاد الميداليات الملونة في البطولة برصيد 24 ميدالية ملونة، فيما تفوقت مملكة البحرين في حصاد الذهب برصيد 13 ميدالية ذهبية، وجاءت لاعبات كاراتيه الإمارات في صدارة الفرق العربية برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية).

24 ميدالية ملونة

وجاءت حصيلة الإمارات المتميزة في البطولة بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، حيث حصدن على صعيد منافسات الكاراتيه 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية)، كما حصدن في منافسات المبارزة 9 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين)، بينما حققن على صعيد منافسات القوس والسهم 6 ميداليات بالتساوي بين المعادن الثلاثة الذهب والفضة والبرونز، كما أحرزن بألعاب القوى ميدالية فضية، بجانب برونزية الكرة الطائرة.

المبارزة الإماراتية

ونجحت المبارزة الإماراتية خلال المسابقات في التتويج بـ9 ميداليات ملونة، منها 5 في بطولة الفردي، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح الآيبيه، وذهبية وبرونزية سلاح السابر، وذهبية سلاح الفلوريه، فيما حصدت ميداليات الفردي كل من مهرة عبدالله «ذهبية»، وأصيلة درويش «فضية»، وحمدة أحمد التميمي «فضية»، وشيخة الزعابي «فضية»، وخديجة المسماري «برونزية».

القوس والسهم

وفي منافسات القوس والسهم، كان الحصاد الأكبر من الميداليات من نصيب الإمارات، حيث فازت لاعباته بـ6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، فيما نالت السعودية ذهبية وفضية، وحصدت البحرين ذهبية وبرونزية، ونالت الكويت ميدالية برونزية.

تمثيل مشرف

وفي تمثيل مشرف، حققت لاعبات البحرين حضوراً لافتاً وقوياً يعكس مدى التطور الفني والبدني للاعباتها المشاركات على صعيد منافسات 8 ألعاب، حيث صعدت سيدات البحرين على منصة التتويج في 23 مناسبة بواقع 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات، ضمن مختلف الألعاب التي شاركن بها، وكان النصيب الأكبر لبطلات ألعاب القوى البحرينية، حيث حصدن 14 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات)، كما حصدت بطلات البحرين ذهبية وفضية في الطاولة، بالإضافة إلى ذهبيتين في الرماية، وذهبية وبرونزية في القوس والسهم، وفضية الطائرة، وبرونزية السلة، وبرونزية المبارزة.

تفوق الكاراتيه

وفي الكاراتيه بمنافستيه «الكاتا» و«الكوميتيه»، جاءت الإمارات في صدارة الدول المشاركة برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية)، أما على مستوى الأندية فاعتلى نادي نصيب السوري صدارة لائحة الترتيب العام، بعدما جاء في المركز الأول بحصوله على 8 ميداليات (ذهبيتين وفضية و5 برونزيات)، وتبعه في المركز الثاني نادي الشارقة الإماراتي برصيد 4 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية)، وحل ثالثاً نادي شباب الأهلي الإماراتي برصيد 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، وحصل على المركز الرابع نادي الفتاة الكويتي برصيد 5 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، وجاء في المركز الخامس نادي البشمركة العراقي برصيد 4 ميداليات (فضية و3 برونزيات)، وتبعه في المرتبة السادسة نادي الاتحاد الليبي برصيد ميدالية واحدة (فضية)، وحصل نادي الاتحاد السعودي على المركز السابع برصيد 3 ميداليات برونزية، ثم ثامناً نادي بلقيس اليمني برصيد ميدالية واحدة برونزية.

الطائرة مصرية

وهيمنت سيدات مصر على الكرة الطائرة، من خلال نادي سبورتينغ الذي توج بلقب النسخة السابعة في البطولة ليحظى بالذهب بعد تفوقه بثلاثة أشواط نظيفة على نادي سلوى الصباح الكويتي في المباراة النهائية، فيما اكتفى نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثالث والبرونزية، وكانت الميدالية الذهبية لكرة السلة من نصيب الأردن، بتفوق ممثلها نادي الفحيص في المباراة النهائية على نادي الثورة السوري بنتيجة 72-50.

الرماية بحرينية

وفي ميادين الرماية، حصدت البحرين، ذهبية مسابقة المسدس لمسافة 10 أمتار عبر موزة عبد الرحيم علي، وحصدت الكويتية غزلان حسن الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى العمانية وضحة البلوشي.

كما حصدت البحرين ذهبية مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار عن طريق الرامية صفاء محمد الدوسري، وحصدت القطرية المها مشعل العلي الميدالية الذهبية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الكويتية مريم الرزوقي.

الطاولة مصرية

وشهدت منافسات كرة الطاولة تفوقاً مصرياً، حيث حصدت المصريات 4 ميداليات على صعيد الفردي والفرق، بواقع واحدة ذهبية وفضيتين وبرونزية، وحصدت البحرين ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية، ونالت بطلات سوريا ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى برونزية، ونالت الأردن والكويت ميدالية برونزية لكل منهما.

ألعاب القوى

وسيطرت سيدات البحرين على ميدان ألعاب القوى برصيد 14 ميدالية، بواقع (9 ذهبيات و5 فضيات)، وجاءت مصر في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ملونة بواقع (3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات)، وحلت العراق ثالثة برصيد 14 ميدالية بواقع (ذهبيتين و6 فضيات و6 برونزيات)، وحلت لبنان رابعة برصيد ذهبيتين، ثم ليبيا ولها ذهبية واحدة، وحصدت عمان فضيتين وبرونزية، وحصدت الإمارات فضية، والكويت 3 برونزيات، وبرونزية لسوريا ومثلها للأردن.

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