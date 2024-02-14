«دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم» تنطلق بـ 48 مسابقة

المصدر: دبي - البيان

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دشنت 48 مسابقة منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، أمس، في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم في المضمار والميدان «الدمج والتصفيات»، ويتنافس 573 لاعباً ولاعبة في مسابقات المضمار 100 متر، و200 متر، و400 متر، و800 متر، و1500 متر، و5000 متر، والوثب الطويل، وسباق التتابع الخاص، بينما تشتمل مسابقات الميدان على الجلة، والرمح، والقرص، والصولجان، والقفز العالي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بـ8 لاعبين ولاعبات، إذ يسعى 7 منهم للتأهل للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» بعدما حجز كريم محمود مقعده في سباق 200 متر مبكراً.

ووصف إيهاب حسنين رئيس وفد مصر بطولات فزاع بأنها من الأحداث العالمية المهمة وهي على قمة بطولات «أصحاب الهمم». وأشار حسنين إلى أن وصول البطولة إلى 15 عاماً من التميز هو ثمرة اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صاحب الفكرة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: إن حرص الأبطال النخبة من جميع قارات العالم على المشاركة في البطولة يؤكد قوتها وأنها تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تستحوذ على قدر كبير من الأهمية كونها المحطة الأخيرة للاعبين واللاعبات من أجل التأهل إلى «بارالمبية باريس 2024».

ووجه رئيس الوفد المصري في ختام حديثه الشكر إلى اللجنة المنظمة وأسرة نادي دبي لأصحاب الهمم التي ظلت تولي بطولات فزاع اهتماماً كبيراً ما كان له المردود الإيجابي الكبير.

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