محمد بن ثعلوب يطمئن على تحضيرات مونديال أبوظبي للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجودو المقبلة، على سير الإعداد لاستضافة بطولة العالم للجودو للفردي والمختلط في أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2024 بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 100 دولة .

وقال محمد بن ثعلوب: اللجنة المنظمة العليا قطعت شوطاً بعيداً في الإعداد للبطولة المقبلة التي تعتبر ختام البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهي جاهزة تماماً للحدث.

وأضاف: اتحاد الجودو رفع درجة الاستعداد والإعداد لبطولة العالم والمشاركة المقبلة في أولمبياد باريس مواصلة لمشاركات جودو الإمارات في التظاهرة الرياضية الأولمبية الضخمة منذ 2012، والتي شهدت فوز اللاعب سيرجيو توما ببرونزية وزن 81 كيلوغراماً للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

من جهة أخرى حض رئيس اتحاد الجودو في اتصال هاتفي بعثة منتخبنا التي تشارك في البطولة المقبلة في أذربيجان، والتي تضم اللاعبة باتسو ألتان في «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب كريم عبد اللطيف في «وزن تحت 73 كجم» على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحاق باللاعبين الـ 5 الذين تأهلوا للأولمبياد المقبل كإنجاز تاريخي لجودو الإمارات.

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