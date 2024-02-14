«دولية الشارقة للطيران الشراعي» تكشف عن تفاصيلها اليوم

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم بمجلس الشارقة الرياضي، وذلك للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة من الحدث الذي فرض نفسه والمزمع إقامته بجبل الفاية بمنطقة مليحة من 16 إلى 18 فبراير الجاري بمشاركة نخبة من الطيارين المحليين والعرب والعالميين.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن النسخة الخامسة تشهد مشاركة أبرع طياري العالم بعد أن اكتسبت البطولة زخماً كبيراً في السنوات الماضية وأصبحت قبلة لكل ممارسيها في مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة تدفع الطيارين إلى الاستمتاع والإبداع لتتحول البطولة إلى مهرجان رياضي فني سنوي.

ووجه النيادي الدعوة لمحبي وعشاق اللعبة بمختلف إمارات الدولة من المواطنين والمقيمين بالحضور لمتابعة المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز