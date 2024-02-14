15 نزالاً مثيراً في بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين 24 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم النسخة الخامسة لبطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين للرجال والسيدات، يوم السبت 24 فبراير 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 20 دولة من ضمنها دولة الإمارات ومصر والمغرب وفرنسا والبرتغال واليابان وأسبانيا والصين والبرازيل.

وتجمع البطولة نخبة من محترفي العالم من فئات وأوزان مختلفة يخوضون 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البرتغالي أندريا سانتوس الذي يخوض مهمة رحلة الدفاع عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الثالثة على التوالي عندما يلاقي في قمة أبوظبي الأسباني خيزر نواز.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، بمشاركة نخبة محترفي العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج (الواكو برو) في ضوء الشراكة وضمن أجندة فعاليات الاتحاد الذي يطمح باستمرار لتقديم المبادرات والفعاليات». وأضاف: «رياضة الكيك بوكسينغ تكتسب أهمية كبيرة في المجتمع، وتحظى بإقبال مميز ، وهو ما ينسجم مع رؤية وأهداف الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وعدد الممارسين، خصوصاً أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي أصبحت مساهماً رئيسياً في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة والعالم».

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