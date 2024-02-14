منتخب الجوجيتسو يتطلّع إلى مواصلة مسيرة الإنجازات في 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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تزخر أجندة مشاركات المنتخب الوطني للجوجيتسو بالعديد من الاستحقاقات القارية والدولية المهمة في موسم 2024، ومن بينها 7 بطولات تقام خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر المقبل. ويتطلع أبناء وبنات الإمارات إلى مواصلة مسيرة الإنجازات في العام الجديد، والبناء عليها، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

وقدم أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو العام الماضي موسماً استثنائياً، حصدوا خلاله أكثر من 100 ميدالية ملونة، حيث كانت البداية مع بطولة آسيا للجوجيتسو في تايلاند بـ 16 ميدالية ملونة؛ وبطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في فرنسا بـ 16 ميدالية ملونة أيضاً؛ وبطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في تايلاند بـ 20 ميدالية ملونة.

وواصل أبطال الإمارات تألقهم بالحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور، بإحراز 14 ميدالية ملونة؛ كما تصدر أبطال المنتخب الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين في الجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحققوا عدداً قياسياً من الميداليات بلغ 46 ميدالية ملونة. وتابع الأبطال تألقهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين وحصدوا 10 ميداليات ملونة، كما ساهم أبناء الإمارات في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات الملونة مع مشاركتهم في بطولة الألعاب القتالية العالمية بالرياض بتحقيق 4 ميداليات ذهبية.

7 بطولات

ويعتزم المنتخب الوطني للجوجيتسو المشاركة في 7 بطولات قارية وعالمية كبرى خلال العام الجاري، تتضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية للشباب التي تستضيفها أبوظبي؛ وبطولتي الجائزة الكبرى في باريس وتايلاند. كما يشارك المنتخب في دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية، التي تقام في المملكة العربية السعودية؛ وبطولة العالم للجوجيتسو في اليونان؛ ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند في الربع الأخير من العام.

ترسيخ الريادة

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يشارك منتخبنا الوطني في هذه البطولات بصفته مرشحاً قوياً للحفاظ على ألقابها، فيما يتطلع نجومه إلى تأكيد تفوق الدولة وترسيخ ريادتها القارية والعالمية على صعيد اللعبة، من خلال مواصلة مسيرة الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية».

وأضاف: «طموحنا يتخطى حصد البطولات إلى كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية كلما أمكن ذلك. ونحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي توفر لنا كل العوامل والمقومات لمواصلة مسيرتنا الناجحة مع الإنجازات، لا سيما دعمها الكبير والمتواصل للحركة الرياضية في الدولة عموماً، ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، ما قاد الإمارات لتحقيق أبرز الإنجازات على الصعيدين القاري والعالمي، فضلاً عن استضافة أهم البطولات العالمية، وترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو».

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