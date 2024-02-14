النسخة الثالثة لسباق «غرين رن» الأحد

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق النسخة الثالثة من السباق الأخضر «غرين رن»، الأحد المقبل، في مجمع دبي للاستثمار، ويمتد السباق المتاح لجميع الفئات العمرية، على مسافة 3 كيلومترات للجري أو المشي، و5 كيلومترات لمنافسات الركض المخصصة للمحترفين.

ويخصص السباق الأخضر مسافة 3 كيلومترات للمشي أو الركض، للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، حيث يمكنهم المشاركة بوسائل مختلفة عن طريق الجري أو المشي أو استخدام المعدات والأجهزة المساعدة على الحركة والتنقل. في المقابل، فإن الجري أو الركض على مسافة 5 كيلومترات يعتبر سباقاً رسمياً وفق وقت محدد، وسيتم تقديم جوائز نقدية للفائزين في فئات البالغين والشباب المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم ومكافأة الشركات والمؤسسات التي ترفع أفضل رسالة خضراء ملائمة للبيئة خلال مجريات السباق.

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