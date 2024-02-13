الإمارات جاهزة لنسخة استثنائية للدوري العالمي للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

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بدأت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً، المقرر إقامتها بضيافة الإمارات، وتحديداً في مدينة الفجيرة، في وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 من فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة، إلى رقم قياسي، في ظل الإبقاء على باب الاشتراك مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة في النسخة التي تعتبر واحدة من المحطات المهمة على مستوى العالم.

ورحب اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في كلمته على موقع الاتحاد الدولي، بكل المشاركين بالحدث، بقوله: نعدكم بتنظيم استثنائي للبطولة، ونرحب بكل المشاركين في النسخة التي تحتضنها الفجيرة، والتي تمثل استضافتها تأكيداً على التزام الإمارات بتعزيز نمو وتطور رياضة الكاراتيه، اغتنم الفرصة لأعرب عن الشكر للاتحاد الدولي على دعمه للعبة، وثقته في مقدرة أبناء الإمارات على استضافة حدث مرموق، ونعدكم بتنظيم حدث استثنائي يظل عالقاً في الأذهان.

تعاون كبير

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، المنسق العام للبطولة: تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بالبطولة، وهناك تعاون كبير من جميع الجهات حتى تخرج النسخة بالشكل اللائق، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل الفنية أيضاً، في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات لتجميع النقاط من أجل التقدم في التصنيف العالمي، أملاً بالحصول على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال 2026، حيث تعتبر البطولة، أولى الجولات لتجميع النقاط المؤهلة لأولمبياد الشباب لحين إقرار الاتحاد الدولي للكاراتيه آلية التأهل.

وأضاف الدكتور البادي قائلاً: ارتفاع عدد المشاركين في البطولة يؤكد رغبة اللاعبين واللاعبات للتواجد في النسخة الثانية بالفجيرة، في ظل النجاح الباهر الذي شهدته النسخة الماضية، وأن نجوم مستقبل اللعبة في العالم سيتوافدون على الفجيرة، أملاً في أن تكون نقطة انطلاقة مهمة في مسيرتهم، وأنه من المتوقع أن تشهد الفجيرة سباقاً مميزاً بين الجميع.

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