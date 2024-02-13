«الشارقة للدفاع عن النفس» يثمن إنجازات لاعبيه ويبحث خطط المشاركات المقبلة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الاستعداد الأمثل للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وثمن فوز لاعبي النادي بعدد متميز من الميداليات في مشاركتهم في البطولات الدولية الأخيرة التي أقيمت داخل وخارج الدولة، جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي أقيم برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس وأعضاء المجلس، وناقش المجتمعون فيه عدداً من الأمور المهمة ومنها بحث الأنشطة الرياضية والمجتمعية سواء كان بتنظيمها أو المشاركة فيها، كما ثمن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها المدربون واللاعبون والإداريون ومهدت لإنجازات متميزة حققها النادي في المشاركة في البطولات التي أقيمت في الفترة الماضية وخاصة رياضة الجوجيتسو، إلى جانب حث وتشجيع اللاعبين في جميع الألعاب على تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة النادي التي تميزه محلياً وعالمياً.

ودعا رئيس مجلس الإدارة، إلى ضرورة دراسة جدوى المشاركات المقبلة وأهدافها بما يسهم في تعزيزها على المستويين الفني والإداري وضرورة الاستعداد الأمثل لها بشكل سابق، كما بحث المجلس إمكان تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى في فترات الإعداد للموسم المقبل لتوفير فرص الاحتكاك للاعبين وتوفير العوامل الأخرى.

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