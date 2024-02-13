نسرين درويش تنال دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة بالبحرين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصلت نسرين علي بن سالم درويش رئيسة قسم النشاط الرياضي النسائي بنادي النصر الرياضي الإماراتي وضابط خدمات الموارد البشرية أول في بلدية دبي، على شهادة دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة بتقدير جيد جداً، من الأكاديمية الأولمبية البحرينية باللجنة الأولمبية البحرينية، والتي استغرقت سنة كاملة مقسمة على 6 وحدات دراسية «تنظيم المؤسسات الرياضية الأولمبية، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة التسويق، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى»، وشملت 3 أيام دراسية صباحية إضافة إلى يومين لعرض المخرجات كل 6 أسابيع، وحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه.

وتُعد نسرين درويش الوحيدة من دولة الإمارات التي شاركت بهذا البرنامج الهادف. إلى جانب العديد من المشاركين من الجنسين من الدول العربية والخليجية، ووجهت نسرين درويش الشكر والتقدير إلى الأكاديمية الأولمبية البحرينية وإلى المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه وهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي الذين سهلوا من مهمتي للمشاركة والمتابعةـ وكذلك الشكر لبلدية دبي ونادي النصر الرياضي اللذان منحاني فرصة حضور الدورة والحصول على هذه الشهادة التي اعتز بها

واعتبرها إضافة لخبراتي السابقة والتي امتدت لأكثر من 15 عاماً لاستثمارها بالمؤسسات الرياضية وتعزيز دور بنت الإمارات في المساهمة بالنجاحات التي تشهدها دولتنا الحبيبة بجميع المناشط والتي ترسخ الاهتمام الكبير والدعم بلا حدود الذي توفره قيادتنا الرشيدة لأبنائها.

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