مباراتان في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستأنف منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2024 اليوم الثلاثاء حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وتقام عند الساعة الثانية ظهراً وفي الرابعة تقام المباراة الثانية وتجمع بين فريق «مهرة اياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور وفريق «بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش.

وتمثل منافسات اليوم للفرق الأربعة أهمية كبيرة لكونها المباراة الثانية لكل فريق بعد أن لعب مباراته الافتتاحية والفائز من المباراة الماضية سيحاول أن يضاعف رصيده ليضمن تواجده في المنافسة، بينما الخاسر في هاتين المباراتين سيدخل في حسابات معقدة أما الفائز في هذه المباراة وحدها فإنه يعلق آمالاً عريضة على نتيجة مباراته الثالثة وأملاً في عرقلة الفرق المنطلقة بقوة.

لقاء

في الثانية ظهراً سيكون عشاق البولو على موعد لقاء الجريحين فريقي الحبتور وغنتوت، حيث خسر فريق الحبتور مباراته الماضية أمام فريق «بنجاش دوسون وهوريل»، بينما خسر فريق غنتوت أمام فريق «ذئاب دبي كافو» ولذلك يسعى كل منهما إلى تضميد جراحه على حساب منافسه سعياً للحاق بركب المقدمة قبل فوات الأوان سيما وأن الفريقين اعتادا على المنافسة وبقوة على اللقب في مختلف السنوات الماضية.

ويمثل فريق الحبتور محمد الحبتور وخوان جوريش (7) وخوسيه أرايا (5) وباتيستا بايوجار (8)، ويمثل فريق غنتوت ناصر الشامسي (1) وسيزار كريسبو (6) وبابلو يورينتي (6) وماركوس أرايا (7).

تأكيد

وفي الرابعة عصراً يواجه فريق مهرة اياكس الاستثمارية وفريق «بنجاش دوسون وهوريل»، الأول خسر مباراته الأولى أمام فريق الإمارات ويحاول اليوم العودة للمنافسات عن طريق الفوز، والثاني حقق فوزاً غالياً على الحبتور ويحاول استكمال مسيرته نحو التأهل مستفيداً من المعنويات العالية للاعبيه.

ويمثل فريق مهرة اياكس الاستثمارية طارق الحبتور (1) وخوان كروز جيفارا (4) وتيودور لاكاو (7)، بينما يلعب فريق بنجاش و دودسون وهوريل بتشكيل يضم حيدر بانجاش و ألفريدو كابيلا (8) وتوماسيتو إف يورينتي (7) وفاكودو كيلي (3).

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