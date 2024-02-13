رجبي الإمارات جاهز لـ «عربية الطائف»

المصدر: دبي - البيان

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تغادر دبي صباح غدًا بعثة منتخبي الإمارات للرجبي للرجال والسيدات للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي تنطلق في الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد غدٍ، بمشاركة 18 منتخباً منها 10 رجال و8 سيدات.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، أن دولة الإمارات كانت وراء نجاح «الرجبي العربي، وقال: «دخلنا في الأمتار الأخيرة للبطولة العربية التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، ويتم التنسيق مع الاتحاد السعودي للرجبي لوضع اللمسات الأخيرة، خاصة أن البطولة تم نقلها من الرياض إلى الطائف».

وأضاف: «البطولة تقام للمرة الأولى في السعودية، وستكون نسخة مميزة خاصة أن المنشآت على أعلى مستوى، وهناك تعاون مع اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للرجبي، برئاسة علي بن مصباح الدجاني، ونتوجه بالشكر إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على تعاونهما لإنجاح العُرس العربي».

ومضى الظالعي: البطولة العربية عندما تقام في قارة آسيوية سيكون الإشراف من الاتحاد الآسيوي وهو ما يحدث عندما تقام في دولة إفريقية يكون الإشراف من جانب الاتحاد الإفريقي، وقال: «لدينا حكام عرب وفي البطولة الأخيرة كان لدينا 5 حكام من تونس وليبيا والأردن ومصر، وفتحنا الباب للاتحادات لترشيح حكامها بشرط أن يكون الحكم في المستوى الثاني، على أن نستكمل بالحكام الآسيويين، والبطولة معترف بها من الاتحاد الدولي، ويطبق فيها نظام الانضباط الدولي».

جمعية عمومية

وأشار الظالعي إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد ستعقد اجتماعها يوم غد على هامش البطولة، وأن هناك عدداً من الموضوعات على طاولة الاجتماع في مقدمتها تحديد مكان النسخة المقبلة من البطولة، وقال: «نتمنى أن تكون في ضيافة قارة إفريقيا حتى يكون هناك تبادل في إقامة البطولة بين القارتين، والمغرب طلب استضافة البطولة إلا أن المناقشات ستكون على طاولة الاجتماع بجانب الإعلان عن أول بطولة للأندية الأبطال فئة 15 لاعباً وهناك رغبة لإقامتها في مصر في نهاية أغسطس المقبل».

وأوضح الظالعي: «البطولة العربية شهدت تطوراً في أقل من 9 سنوات منذ أن توليت رئاسة الاتحاد في عام 2015، حيث تأسس الاتحاد العربي عام 2001 ولكن لم تكن هناك بطولات، وتم عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة وتمت تزكيتي لرئاسة الاتحاد، ونجحنا خلال السنوات الماضية في إحداث قفزة، وأقمنا أول بطولة عام 2016 بمنطقة الجونة في مصر وكان بها 4 منتخبات فقط، هي الإمارات ومصر والسعودية والمغرب للرجال، والفارق كبير بين البطولة الأولى والنسخة المقبلة التي تشهد مشاركة 18 منتخباً للرجال والسيدات، وهو رقم قياسي من المشاركة، كما أن الدول الأعضاء في بداية تولي المهمة كان عددها 4 فقط والآن 14 دولة في عضوية الاتحاد العربي، وهو ما يؤكد النجاح التنظيمي والفني والإداري لعمل مجلس الإدارة طوال هذه السنوات».

ونوه الظالعي إلى أن الاتحاد العربي لم يغفل الجانب التسويقي للبطولات وقال: «بالفعل نجحنا في تسويق البطولة العربية الماضية، التي أقيمت بمدينة العين، حيث كانت هناك شركة الأوراق المالية، ونسعى لجلب رعاة جدد في نسخة الطائف من أجل دعم موارد الاتحاد، والبطولات العربية الخطوة الأولى نحو التنافس القاري، والأهم أن نبدأ بالبطولات الخليجية ثم العربية والمشاركات القارية، وروزنامة الاتحاد الآسيوي ستبدأ في شهر أبريل المقبل

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