«الفحيص» يحتفظ بلقب «السلة» و «سبورتنج» بطل «الطائرة» في ختام «عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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احتفظ فريق الفحيص الأردني، بفوزه على الثورة السوري (72-50)، بلقب مسابقة كرة السلة، فيما توج فريق سبورتنج المصري بلقب بطولة الكرة الطائرة بعد فوزه المستحق (3-صفر) على فريق سلوى الصباح الكويتي الذي حل وصيفاً، ونال فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي المركز الثالث بفوزه الكبير على فريق بيبلوس اللبناني(3-2) ضمن فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أسدل الستار عنها مساء أمس الإثنين، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأقيمت منذ الثاني من فبراير الجاري، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، نافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

تتويج بحريني

وشهد اليوم الختامي، اعتلاء لاعبات الأهلي البحريني للعتبة الأخيرة من منصات التتويج، بحصدهن الميدالية البرونزية، عقب فوزهن في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق نادي العاصمة السعودي بواقع (65-57).

كأس النسخة السابعة

وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بطلات كرة السلة، وتسليم الأهلي البحريني الميداليات البرونزية، والثورة السوري الفضية، والفحيص الأردني الذهبية وكأس النسخة السابعة، وذلك بحضور شخصيات رسمية وقيادات رياضية أبرزهم: الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبد العزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعادة فيصل غسال، ممثل إدارة الرياضة والشباب - وزير مفوض في جامعة الدول العربية، وسعادة عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة للرياضة، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورا الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

تكريم

وفي ختام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها السابعة، كرمت اللجنة المنظمة العليا للدورة سعادة عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة للرياضة، والذي كان ضيف الحفلة الختامية للدورة، مشيدة بجهوده في عالم الرياضة وما قدمه للرياضة بشكل عام وللرياضة النسائية بشكل خاص، والذي ترك بصمة واضحة في المجتمع المحلي.

تفاصيل النهائي

وفي تفاصيل النهائي، جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى بين الفريقين، قبل أن يتمكن الفحيص من إنهاء الربع الأول لصالحه بصعوبة بواقع (13-11)، وليتكرر السيناريو ذاته خلال مجريات الربع الثاني الذي حسمه الفحيص بواقع (12-9)، وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق خمسة نقاط وبنتيجة (25-20).

سلاح الثلاثيات

ومع انطلاق الشوط الثاني، اعتمد الفحيص الأردني على سلاح الثلاثيات، الذي أتاح له الابتعاد بفارق النقطة وحسم الربع الثالث لصالحه بواقع (24-17)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والأخيرة التي استفاد فيها الفريق الأردني من فارق خبرات المباريات النهائية، وأتاحت له حسم هذه الفترة بواقع (23-13) والفوز بالمباراة واللقب.

الثالث والرابع

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عرفت لاعبات الأهلي البحريني كيفية حجز موطئ قدم لهن على منصات التتويج على حساب العاصمة السعودي، في مباراة هيمنت خلالها بصورة مطلقة لاعبات البحرين على فتراتها الأربعة بواقع (14-12 و12-11 و20-18 و19-16).

«سبورتنج» بطل «الطائرة » و«سلوى الصباح» وصيفاً

توج فريق سبورتنج المصري بلقب بطولة الكرة الطائرة بعد فوزه المستحق (3-صفر) على فريق سلوى الصباح الكويتي الذي حل وصيفاً، فيما نال فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي المركز الثالث بفوزه الكبير على فريق بيبلوس اللبناني(3-2)

المصري البطل

واستحق فريق سبورتنج المصري الفوز بلقب النسخة السابعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة بالأشواط (25- 21 و 25- 5 و25 -16) ليحقق حلمه في التتويج باللقب بعد ان حل في النسخة السادسة وصيفا وكان مرشحا بقوة للفوز بلقب النسخة الحالية.

البرونز شرقاوي

فيما نجح فريق الشارقة لرياضة المرآة في خطف الميداليات البرونزية والمركز الثالث في البطولة بفوزه الصعب والمستحق على فريق بيبلوس اللبناني 3-2 بعد مباراة ماراثونية من خمسة أشواط حماسية ومثيرة، تقدمت فيها لاعبات الشارقة في الشوطين الأول والثاني ( 27-25 و 25-15)، وكان يكفيه الفوز بشوط ثالث يحسم به المباراة لكن لاعبات بيبلوس اللبناني كان لهن رأي اخر وقدمن أداء بطولي ربحن به الشوطين الثالث والرابع (25-20 و25-20) وهو ما لم يحدث في مباريات هذه البطولة ان يتقاسم الفريقان الفوز في الأشواط الأربعة الأولى بالتساوي ليحتكمن إلى شوط خامس لحسم البرونز الغالي والذي استعادت فيه لاعبات الشارقة زمام المبادرة لصالحهن وحسمن الشوط أداء ونتيجة (15-8) وبالتالي استحققن الفوز بالمباراة (3-2) و بالميداليات البرونزية.

مكسب احترافي

مدرب فريق الشارقة لرياضة المرآة كريم بن عياد أعرب عن سعادته بالأداء الاحترافي للاعبات فريقه رغم عدم حسم المباراة في شوطها الثالث لكن خسارتهن للشوطين الثالث والرابع كان فرصة لاكتشاف قدراتهن على العودة بعد خسارة شوطين وهو قمة الاحتراف في التعامل مع الخسارة بعدم الاستسلام والرجوع بقوة واللعب باحترافية في الشوط الخامس وهو تأكيد على ان الفريق استفاد كثيراً من المشاركة في هذه البطولة "الاحترافية" لأنها ضمت لاعبات على مستوى عال والتحية للاعبات فريق بيبلوس اللبناني وجهازهن الفني للأداء القوي والمباراة الجميلة والممتعة فهو فريق مميز.

أولمبياد عربي

وتوجه كريم بن عياد بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على رعايتها الكريمة لهذه الدورة التي باتت أولمبياد عربي مشرف، لانها باتت تتيح للاعبات في مختلف الألعاب اللعب في أجواء احترافية تصقل المواهب وتكسبهن خبرات تنافسية.

تجربة ناجحة

ووصفت نعيمة بن عامر المدير الفني لفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي مشاركتهن في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالناجحة رغم عدم التتويج بلقب البطولة أو المراكز المتقدمة لان الهدف كان من المشاركة هو صقل اللاعبات الجدد واكسابهن مهارات وقدرات تنافسية مع فرق قوية لاسيما وان الفريق حديث التكوين وعمره مع كرة الطائرة 9 اشهر فقط، لذلك يعتبر ما قدمته اللاعبات في هذه البطولة ظهور مشرف ويستحققن عليه الإشادة على امل تقديم الأفضل في النسخ المقبلة

السورية هند ظاظا بطلة "الطاولة "

فازت اللاعبة السورية هند عبد الرؤوف ظاظا بلقب منافسات الفردي لمسابقة كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وحسمت لاعبة نادي المحافظة السوري هند ظاظا اللقب بعدما فازت في المباراة النهائية على المصرية ريم العراقي بنتيجة 3-2، لتحصل اللاعبة السورية على الميدالية الذهبية، بينما نالت لاعبة نادي إنبي الميدالية الفضية، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتين، لاعبة نادي عالي البحريني مريم العالي ولاعبة إنبي المصري هناء إبراهيم.

واختتمت منافسات كرة الطاولة بتكريم اللاعبات الفائزات في المسابقة التي شهدت إثارة كبيرة، حيث حصل على لقب الفرق إنبي المصري متوجاً بالميدالية الذهبية، وحصل عالي البحريني على الميدالية الفضية، وحمادة الأردني على الميدالية البرونزية.

مسابقة الزوجي

أما على مستوى مسابقة الزوجي فازت لاعبتي نادي العالي البحريني مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي بالميدالية الذهبية، وحصلت لاعبتي إنبي المصري ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين على الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فحصلت عليها لاعبتا المحافظة السوري هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق ولاعبتا الفتاة الكويتي مريم سليمان عبدالرحيم ومنوه ماجد الشمري.

التنوع في نتائج

من جهته أكد نبيل مأمون عضو لجنة القواعد في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وحكم عام المسابقة في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أن البطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أن التنوع في نتائج المسابقات الثلاث وتوزيع الميداليات على أكثر من فريق مختلف يؤكد على قوة المسابقة وتقارب مستويات اللاعبات.

وقال: "سعداء بالمستوى الرائع الذي قدمته الفرق المشاركة والالتزام الكبير من اللاعبات والروح الرياضية التي غلبت على جميع المباريات، إذ تحققت الاستفادة المرجوة من تنظيم هذا العرس العربي".

وتوجه مأمون بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على رعايتها الكريمة لهذا الحدث العربي الكبير، مؤكداً أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات فرضت نفسها كأحد أبرز البطولات الإقليمية التي تدعم رياضة المرأة في الوطن العربي.

"الشارقة الرياضي للمرأة" يتألق في القوس والسهم

حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق في ختام بطولة القوس والسهم "فئة القوس المركب" بعد فوزهن على نادي "أبوظبي للقوس والسهم"، في اللقاء النهائي الذي أقيم بنادي البطائح الثقافي الرياضي، وتضمنت مسابقات القوس والسهم للفردي والفرق، كلاً من منافسات "القوس المحدب" و"القوس المركب"، وسجلت المسابقة منافسة بين لاعبات ستة أندية، هم: الشارقة لرياضة المرأة، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي النيل السوداني، ونادي الثقبة من السعودية، ونادي الكويت، ونادي البحرين.

وجاء فوز فريق الشارقة على حساب أبوظبي بإجمالي 209 مقابل 151 نقطة، بعد تغلبه على مدار جولات النهائي الأربع بواقع (53-33 و53-38 و53-38 و50-42).

وضم فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاعبات: آمنة العوضي، وفاطمة أحمد، وحمدة المازمي، أما فريق نادي أبوظبي للقوس والسهم فضم اللاعبات: عائشة المنصوري، وجمانة النجار، ومريم النعيمي.

الثقبة السعودي بطل الفرق للقوس المحدب

وعلى صعيد منافسات الفرق لفئة القوس المحدب، اقتنصت سيدات نادي الثقبة السعودي الميدالية الذهبية بفريق تكوّن من سما كنفر وسارة بن سلوم وشادن المرشود بفوزهن في النهائي على لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (6-0)، وضم فريق الشارقة كلاً من حصة العوضي، ومريم الصايغ، وميرة الصايغ، لتكتفي الإماراتيات بالفضية بعدما أهدرن فرصة معانقة الذهب، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى نادي البحرين البحريني الذي ضم الثلاثي مريم عنبر، مريم أحمد، وسها شيخ، بعد الفوز على نادي أبوظبي للقوس والسهم بنتيجة 6-2.

أمنة العوضي تتقلد ذهبية فردي القوس المركب

وتواصلت النتائج المتميزة للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حيث انتزعت اللاعبة آمنة العوضي ذهبية منافسات فردي القوس المركب، بعد فوزها في النهائي على الكويتية حنان المياس بإجمالي 136 مقابلة 131 نقطة، بعد مباراة مثيرة امتدت لخمس جولات، انهت العوضي الأولى والثالثة والرابعة منها بالتعادل (28-28 و27-27 و26-26)، قبل أن تهديها حسم الجولة الثانية بأفضلية مريحة (28-22) والفوز بالمباراة، رغم نجاح منافستها الكويتية المياس في نيل الأفضلية بنتيجة الجولة الأخيرة (28-27).

البحرينية سها شيخ تنتزع ذهبية فردي القوس المحدب

وفازت لاعبة البحرين سها شيخ، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي القوس المحدب، عقب تغلبها في المباراة النهائية على لاعبة نادي الثقبة السعودي سما كنفر، بنتيجة (5-4)، في مباراة مثيرة استهلتها السعودية سما بنيل الأفضلية بنتيجة جولتيها الأولى والثانية (27-21 و16-15)، واستعادة البحرينية زمام المبادرة بنيل الأفضلية في باقي جولاتها (24-23 و26-23 و22-19).

وفي الفئة ذاتها، حصدت علياء آل علي لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم، الميدالية البرونزية، بتغلبها على لاعبة البحرين سارة مرزوق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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