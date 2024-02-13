أُنس جابر تعود للمشاركة في «دبي للتنس»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، عن عودة النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، للمشاركة في المنافسات التي تنطلق الشهر الجاري. وتسعى جابر لتحقيق لقب بطولة السيدات، التي أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس، وتعويض اعتذارها من بطولة العام الماضي بسبب الإصابة.

وبدأت رحلة أُنس جابر مع بطولات سوق دبي الحرة للتنس عام 2012، حينما كانت تشارك بالأدوار التأهيلية كلاعبة صاعدة، ببطاقة دعوة. ولم تستطع أُنس جابر «29 عاماً»، المشاركة الموسم الماضي، بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة، بعد بطولة أستراليا المفتوحة 2023.

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