الياباني هوشينو يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم اللاعب الياباني ركويا هوشينو إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حقق لقب بطولة قطر ماسترز في الدوحة، ضمن السلسلة الدولية التي تشمل في هذا الموسم بطولات في الإمارات والبحرين .

وحسم هوشينو اللقب في قطر، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 1.215 نقطة، ويتقدم ثلاث خطوات ليصبح بالمركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي»، خلف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يمتلك 1.596 نقطة، بفضل فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وحلوله وصيفاً في بطولة «دبي إنفيتيشنال».

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