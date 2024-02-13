منصور بن محمد: مونديال «الشاطئية» يؤكد ريادة الإمارات في استضافة البطولات الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «فيفا 2024»، وبفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والجماهير من الإمارات أو القادمة إليها من الخارج خصيصاً لمتابعة البطولة التي تستضيف دبي منافساتها في «حي دبي للتصميم» من 15 وحتى 25 الجاري، وقال سموه: نرحّب بنخبة من الرياضيين العالميين ومن بينهم نجوم أقوى المنتخبات العالمية في كرة القدم الشاطئية، كما نرحب بفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في دولة الإمارات مرة أخرى، مع استضافة دبي المرة الثانية بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام على مدار 11 يوماً، وذلك بعد الاستضافة الناجحة والتنظيم المتميز للبطولة ذاتها في سنة 2009.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات، وقال: لا شك في أن عودة البطولة مرة أخرى إلى دولة الإمارات تؤكد مكانتها الرائدة في استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى وأكثر من مرة، وذلك بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، وتوافر جميع الإمكانات اللازمة لتنظيم حدث عالمي ناجح بداية من المكان والخبرات التنظيمية الكبيرة وصولاً إلى تطور جميع القطاعات في الدولة التي يسعد الجميع بزيارتها والاستمتاع بأجوائها ومعالمها وأيضاً التنافس فيها أمام جمهور غفير يمثل جاليات من أكثر من 200 دولة.

وأضاف: يتمتع مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع أكبر الاتحادات الرياضية الدولية والمنظّمين العالميين وكذلك مع الاتحادات الرياضية الوطنية، ونحن سعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم لتنظيم هذا الحدث الذي نسعى جميعاً لأن يكون الأكثر نجاحاً بين جميع بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم.

وتابع سموه : ارتبطت البطولة، وكذلك بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بإقامتها على شواطئ الخليج العربي الجميلة، ولكننا قررنا بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم تنظيم هذه النسخة من البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وبالقرب من قناة دبي المائية التي تمثل منجزاً وطنياً نفخر به حيث تنقل مياه الخليج العربي إلى مناطق جديدة في دبي وهو شريان حيوي آخر في دبي، ونحن نعد الجميع بأن تكون هذه النسخة من البطولة ترجمة حقيقية لما وصل إليه قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات من تميز ورقي وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة «×»: نرحّب بجميع الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي في الفترة بين 15 و25 فبراير، وسعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم لتنظيم الحدث الأكثر نجاحاً بين بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم بمشاركة 16 منتخباً من خمس قارات تتنافس على هذا اللقب في «حي دبي للتصميم».

مشاركة

ويشهد مونديال الشاطئية مشاركة 4 منتخبات أوروبية وهي البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروسيا، و3 منتخبات من أمريكا الجنوبية وهي البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، و4 منتخبات من آسيا وهي الإمارات وسلطنة عُمان واليابان وإيران، ومنتخبين من أفريقيا وهما مصر والسنغال، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وتاهيتي.

من ناحية أخرى تقام اليوم مباراة تجريبية في ملعب المونديال، في حي دبي للتصميم لإختبار جاهزيته وتجمع منتخبنا بمجموعة من اللاعبين من خارج قائمة المونديال، ومنتخب سيشل، فيما يصل اليوم، المنتخب البرتغالي إلى دبي.

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