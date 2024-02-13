راشد الظاهري .. فوز أول في «فورمولا 4 الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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سجل راشد الظاهري، متسابق رياضة السيارات الشاب، أول فوز له على الإطلاق في فئة «الفورمولا 4» خلال «بطولة فورمولا 4 الإمارات»، في عرض مذهل للمهارة ، ليكون الإماراتي الوحيد على شبكة الانطلاق بين المتنافسين للفوز بالبطولة موسم 2024.

وجاء الفوز عقب استعدادات دقيقة أجراها الظاهري خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وتضمنت حصتي اختبار، ركز خلالهما الفريق على إجراء محاكاة للسباق؛ وتنفيذ التعديلات اللازمة؛ وتحسين أداء السيارة استعداداً لجولات التصفيات وأظهر الفريق مرونة استثنائية وأداءً سلساً رغم الأمطار الغزيرة في أبوظبي.

وقال الظاهري: «كانت نهاية أسبوع صعبة بسبب الأمطار، وهو ما فرض عائقاً جديداً أمامنا تمكنا من تخطيه بفضل الأداء الممتاز لفريقنا، لنحصد في النهاية المركز الأول بعد حصتين تأهيليتين».

وحل الظاهري في السباق الأول وانطلق في السباق الثاني، من المركز الحادي عشر بسبب قاعدة الشبكة العكسية، أظهر مهارة متميزة تحت الأمطار، منهياً السباق بشكل رائع في المركز السادس. بينما واجه الظاهري ظروفاً معاكسة، في السباق الثالث مع انطلاقه من المركز الأول بسبب الأحوال الجوية المتقلبة. ورغم ذلك، أنهى الظاهري السباق بنصر متميز ليحقق أول فوز في الفورمولا 4 .

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