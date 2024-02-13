منتخبنا للسيدات يهزم نظيره العراقي بثلاثية ودياً

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخبنا للسيدات الفوز على نظيره منتخب العراق بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت أول من أمس على ملعب ذياب عوانة في ختام معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعدادات منتخبنا للمشاركات المقبلة.

وكان منتخبنا للسيدات قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي بهدف دون مقابل.

شهد المباراة، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة النسائية.

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