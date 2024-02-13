تتويج الفائزين في «دولية عجمان لبناء الأجسام»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا اللاعبين الفائزين في المراكز الأولى لفئة المحترفين في ختام بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام والتي أقيمت في نادي شرطة عجمان والرماية بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وشهدت مستويات فنية متقدمة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري الدكتور عادل فهيم ورئيس اللجنة المنظمة الحكم الدولي طارق خليل وأعضاء الاتحاد فيصل الزعابي وأحمد جوهر ومحمد شاهين الحوسني والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، وعدد من القيادات الرياضية.

وفاز الإماراتي جمعة مبارك بالميدالية الذهبية في الفيزيك، تلاه الأردني مؤمن أبو صالح بالفضية، وحصل على الميدالية البرونزية الروسي رستم كريموكوف.

وفاز العراقي علي قاسم بالميدالية الذهبية لفئة الكلاسيك فيزيك، وحل ثانياً المصري مصطفى سيد وجاء ثالثاً الأردني بهاء الدين حيمور.

وفي محترفي بناء الأجسام فاز المصري أحمد مصطفى بالذهبية تلاه الإيراني فاهيد اهدانو ونال الفضية، بينما فاز بالميدالية البرونزية المصري أسامة سلامة.

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