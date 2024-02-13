منتخب الإمارات للجودو جاهز لـ «باكو غراند سلام»    

المصدر: باكو - البيان

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تصل اليوم إلى أذربيجان، بعثة منتخبنا الأول للجودو برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، للمشاركة في بطولة «باكو غراند سلام» للجودو لعام 2024، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي بمشاركة 64 دولة.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبة باتسو ألتان في «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب كريم عبد اللطيف في «وزن تحت 73 كجم»، وقد تحددت الساعة الثانية من ظهر بعد غدٍ موعداً لإجراء قرعة البطولة بفندق ماريوت باكو، وسيحضرها من بعثة الإمارات مدرب المنتخب الأول فيكتور سيكتروف.. فيما تبدأ المنافسات صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم معسكره التدريبي أول من أمس في جورجيا في إطار استعداداته لبطولة باكو وما بعدها من بطولات ضمن برنامجه الشامل للإعداد من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وبعد بطولة «باكو غراند سلام» سيقيم المنتخب معسكراً تدريبياً خارجياً بكامل أفراده في أوزبكستان، بمشاركة العديد من المنتخبات استعداداً للمشاركة في بطولة «طشقند غراند سلام» للجودو التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.

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