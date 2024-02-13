ختام مميز لبطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات التي أقيمت بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مدار 3 أيام في 321 سبورتس الحديريات في أبوظبي، وسط مشاركة 250 لاعباً يمثلون 42 نادياً على مستوى الدولة.

حضر اليوم الختامي طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ كما حضر وشارك في تتويج الأبطال والفائزين في ختام البطولة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ياسر سالم الساعدي وعلي خوري بجانب فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد وعمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد.

وتصدر الترتيب العام في ختام البطولة (سوبر جيم ) برصيد 5 ميداليات ذهبية و3 فضيات و2 برونزية وبمجموع 10 ميداليات، وحل ثانياً (إيه جي ستار) بحصوله على 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و3 برونزيات وبمجموع 9 ميداليات، فيما جاء ثالثاً «UAM» برصيد 4 ميداليات ذهبية وفضية و3 برونزيات وبمجموع 8 ميداليات. وأسفرت نزالات النهائيات عن مواجهات مثيرة وتنافس محتدم، الأمر الذي أثرى البطولة بمستويات فنية عالية وأداء قتالي مميز لنجوم الأندية في البطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً وتشجيعاً كبيراً لأبطال الأندية المشاركة التي أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي تاي والنجاحات الكبيرة التي قطعتها خلال الفترة الزمنية القياسية منذ نشأة وتأسيس اتحاد اللعبة.

من جانبه قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «عكست بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، مكانة وقوة قاعدة اللعبة ومدى تطورها وانتشارها الكبير في مجتمع الإمارات، وهذا ما شهدته البطولة من خلال المستويات الفنية المميزة والمواجهات التنافسية القوية، الأمر الذي يؤكد حرص الاتحاد على تقديم مجموعة مهمة من الفعاليات والبرامج التي تسهم في دعم مسيرة اللعبة وقيادتها لأعلى المراتب».

وأضاف: «نفخر بنجاحات البطولة والمكاسب المهمة التي خرج بها جميع المشاركين، بما يخدم تطلعات الأندية ويساهم في دعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان،مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات».

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