بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يقود محمد القايد بطلنا البارالمبي منتخبنا في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تنطلق مسابقتها المختلفة اليوم بدلاً عن أمس بسبب الأحوال الجوية، حيث تم ترحيل منافسات اليوم الأول وتوزيعها على الأيام الثلاثة المتبقية للبطولة بنظام المسابقات المضغوطة، بحيث لا تؤثر على طبيعة المنافسة وفرص التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». ويبدأ النخبة الذين حجزوا مقاعدهم لـ «باريس 2024» التحدي من دبي، حيث تعد «فزاع» بروفة قوية وأكبر اختبار لجاهزيتهم لخوض المحفل البارالمبي المرتقب.

وأكد القايد تركيزه على مسابقة 800 متر، مبيناً مشاركته في باريس في مسابقتي 100 و800 متر بعد أن حجز مقعده عبر بوابة النسخة الماضية لبطولة العالم بفرنسا التي حصل على فضيتها في مسابقة 100 متر.

البطولة الأخيرة

وأشار القايد إلى أن «فزاع» تجمع أبطال العالم، وتعد البطولة الأخيرة قبل المشاركة في «بارالمبية باريس»، والتي ستشهد منافسات قوية بعد دخول التكنولوجيا في كراسي السباق، وهى كراسي حديثة فيها الكربون والانسيابية للجلوس على الكرسي.

من ناحيته أكد وليد كتيلة بطل تونس البارالمبي جاهزيته للمشاركة في فزاع، مبيناً أنها من البطولات المهمة في خارطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: ظللت أحرص على المشاركة في بطولات فزاع من انطلاقتها عام 2009 وهى كلها مكاسب في جود أبطال لهم وزنهم في «أم الألعاب».

وأشار كتيلة إلى أن تواجد الأبطال النخبة في دبي سيكون له الأثر الكبير على الفنيات قبل مشاركتهم في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ووجه كتيلة الشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم على تنظيم بطولات فزاع مبيناً أن فزاع «لعبت دوراً مهماً في تطوير رياضة «أصحاب الهمم»».

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