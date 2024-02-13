ألمانيا تتوج بكأس جولة أبوظبي لدوري الأمم لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج الفريق الألماني بكأس جولة أبوظبي، الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم لقفز الحواجز، والتي أقيمت في ختام فعاليات النسخة الـ13 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، من فئة الخمس نجوم، وتوّج الفائزين معالي جبر السويدي، وزير دولة، وحضر المنافسات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، وإنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، رئيس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة السابعة، مدير البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية دوري الأمم، وجمع من السادة المسؤولين، وضيوف الحدث، وجمهور عريض حرص على متابعة الجولة الأولى، في النسخة الأولى لدوري لونجين للأمم بالعاصمة أبوظبي.

وجاء فوز الفريق الألماني بمجموع 8 نقاط جزاء في الجولتين، وتوّج الفريق الإيرلندي بالمركز الثاني بمجموع 12 نقطة جزاء، وجاء في المركز الثالث الفريق السويدي بمجموع 20 نقطة جزاء ، ونال فريق الإمارات حق المشاركة مع أفضل 8 فرق في الجولة الثانية، وتأتي مشاركة فريق الإمارات ضمن الاستعداد والتجهيز، لمشاركة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

إشادة

وأشاد اللواء أحمد ناصر الريسي بالنجاح الكبير لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والجولة الأولى لدوري لونجين للأمم، وقال إن اختيار الإمارات لاستضافة محطات عالمية لهذه البطولات الكبيرة مصدر فخر لنا ويؤكد ثقة الاتحاد الدولي للفروسية والعالم في قدرات دولة الإمارات على التنظيم.

وقال إن استضافة النسخة الأولى للبطولة تحد كبير لأي دولة، ولكن بالنسبة لنا يصبح أمراً سهلاً لأننا تعودنا على تنظيم أفضل الفعاليات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وخاصة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشيراً إلى أن هذه الرياضة ستستمر بقوة بفضل هذا الدعم.

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