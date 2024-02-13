الشارقة يستقبل شباب الأهلي في مباراة مؤجلة بدوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يستقبل فريق اليد بنادي الشارقة منافسه التقليدي فريق شباب الأهلي ضمن مؤجلات الشارقة بمسابقة دوري رجال اليد، ويخوض فريق الشارقة المباراة بطموحات مواصلة الفوز الذي حققه في الجولتين اللتين لعبهما في هذه المسابقة بفوزه على الجزيرة 33 - 29، وعلى النصر 28 - 19، رافعاً رصيده للنقطة السادسة التي منحته المركز السابع مؤقتاً عقب عودته من مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية الشهر الماضي بالكويت.

منافسة

وينشد فريق شباب الأهلي الفوز للمنافسة في القمة التي يعتليها فريق الجزيرة برصيد 13 نقطة، ويخوض شباب الأهلي مباراته برصيد 10 نقاط في المركز الثاني حتى الآن من 4 جولات وبفارق الأهداف عن العين.

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